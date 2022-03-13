У Львові розпочинає роботу Медіацентр «Україна»

У Львові на площі Ринок, 32 відчиняє двері Медіацентр «Україна», завданням якого є допомога медіа у висвітленні війни, розв’язаної росією проти українського народу. Про це Львівському порталу повідомили у прресслужбі Львівської міської ради.

На базі Медіацентру у Львові відбуватимуться прямі ввімкнення з усієї України, пресконференції керівництва держави, урядовців, представників міста та дискусійні панелі.

У понеділок, 14 березня, Медіацентр працюватиме з 10:00 до 20:00 у режимі коворкінгу.

Розклад брифінгів на 14 березня:

12:00 – Ірина Верещук, Віцепрем’єр-міністр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

12:30 – Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та міський голова Львова Андрій Садовий

15:00 – Юрій Гусєв, Генеральний директор Концерну «Укроборонпром», Віктор Андрощук, директор Львівського бронетанкового заводу.

На вході до Медіацентру працюватиме реєстрація.

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