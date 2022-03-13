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НАТО може втрутитися, якщо Росія застосує хімзброю в Україні, – Анджей Дуда

Оксана Попович

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Застосування Росією хімічної зброї в Україні може спонукати НАТО переглянути своє рішення про невтручання у конфлікт у воєнному плані. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю ВВС, передає Європейська правда.

На запитання про ймовірну підготовку Путіна до застосування хімічної зброї в Україні Анджей Дуда відповів ствердно.

«Такого масштабу світ не бачив із часів Другої світової війни. Якщо ви питаєте мене, чи Путін може використовувати хімічну зброю, я думаю, що Путін може використовувати будь-що прямо зараз, особливо, коли він знаходиться в цій складній ситуації. Політично він уже програв цю війну, а у військовому плані він її не виграє», – зазначив польський президент.

Дуда сподіваються, що Путін все-таки не наважиться на цей крок. Проте, якщо РФ задіє зброю масового знищення проти українців, то це змінить ситуації щодо невтручання НАТО.

«Звичайно, НАТО доведеться сісти за стіл, і їм дійсно доведеться серйозно подумати, що робити, тому що тоді це стає небезпечним не тільки для Європи…, але і для всього світу», – додав глава Польщі.

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю газеті Welt am Sonntag. розповів, що РФ здатна застосувати в Україні хімічну зброю. Представник альянсу підкреслив, що це було б військовим злочином, пише УНІАН.

Також він назвав абсурдними твердження Росії щодо підготовки Україною біологічної чи хімічної зброї. На думку Столтенберга, Кремль шукає «помилкові приводи в спробі виправдати те, що не можна виправдати».

«Тепер, коли ці помилкові твердження зроблені, ми маємо зберігати пильність, оскільки не виключено, що Росія сама може планувати операції з хімічною зброєю під цією вигадкою», – зауважив генсек НАТО.

Як повідослялося, Росія запропонувала 11 березня провести засідання Ради безпеки ООН, присвячене обговоренню «військово-біологічної діяльності США в Україні».

Водночас у США висловили серйозне занепокоєння можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні для проведення операції «під чужим прапором» або підтримки тактичних бойових операцій на українській території.

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