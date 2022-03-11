США вважають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні

Сполучені Штати серйозно занепокоєні можливістю застосування російськими силами хімічної/бактеріологічної зброї в Україні для проведення операції «під чужим прапором» або підтримки тактичних бойових операцій на українській території. Із такою заявою 11 березня виступила на засіданні Ради безпеки ООН, ініційованому РФ, постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд, пише Укрінформ.

«Ми серйозно занепокоєні, що Росія може планувати застосування хімічних або біологічних отруйних речовин проти українського народу», – наголосила постпред США.

Вона зазначила, що за оцінками американської сторони, РФ може зробити це для вбивств, створення інцидентів під «чужим прапором» або на підтримку тактичних бойових дій.

Лінда Томас Грінфілд також нагадала, що Сполучені Штати попереджали світ про наміри кремля щодо створення приводів для вторгнення в Україну, у тому числі з наративами про нібито розробку в Україні хімічної й біологічної зброї. А Китай допомагав Москві поширювати цю дезінформацію й таким чином підтримував обурливу брехню РФ, зауважила посол.

Постпред США підкреслила, що кремль має цілий послужний список проведення операцій «під чужим прапором», а також хибних звинувачень на адресу інших держав у тих порушеннях, які РФ сама і здійснює. «Ми глибоко занепокоєні, що скликання Росією цієї зустрічі (в Радбезі ООН – ред.) також є проведенням потенційної операції під чужим прапором – саме в той спосіб, як попереджали ми, в тому числі держсекретар Блінкен тут, у залі Ради безпеки минулого місяця», – підкреслила постпред США.

Від самого початку стратегія США з протистояння РФ полягала в тому, щоби прозоро ділитися зі світом наявною інформацією, і це доводилося робити навіть частіше, ніж хотілося б, наголосила посол.

«Ми не дозволимо Росії уникнути відповідальності за її брехню перед усім світом», – підкреслила вона.

Представниця США заявила, що Україна не має програм розробки біологічної зброї, як про це бреше кремль. Не існує жодних біологічних лабораторій в Україні, підтримуваних Сполученими Штатами, – ні біля російського кордону, ні будь-де в іншому місці.

За її словами, в Україні лише працюють медичні лабораторії, які належать системі охорони здоров’я та діагностують, наприклад, Covid-19. США дійсно сприяють роботі таких закладів, щоби робота там велася безпечним чином, і ця робота проводиться відкрито на захист здоров’я людей та не має нічого спільного з біологічною зброєю.

«Росія ж навпаки вже давно реалізує програми розробок біологічної зброї в порушення міжнародного права. Саме Росія має задокументовану історію застосування хімічної зброї, саме Росія виступає в ролі агресора», – заявила американська посол.

Вона нагадала, що саме співробітники російських спецслужб отруїли Олексія Навального, Сергія та Юлію Скрипалів нервово-паралітичними речовинами. Крім того, РФ продовжує підтримувати режим асада в Сирії та захищає його в Радбезі ООН від відповідальності за неодноразове застосування хімзброї.

Постпред США при ООН вкотре виступила із закликом до президента Росії припинити безглузду й криваву війну проти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.