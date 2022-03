В Маріуполі російські війська обстріляли мечеть, де ховаються 80 людей

Російські окупанти відкрили вогонь по мечеті у Маріуполі, в які ховалися більше 80 людей, в тому числі й громадяни Туреччини. Про це у своєму Twitter’і повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі зазнала обстрілу російськими загарбниками. Там переховуються понад 80 дорослих і дітей, в тому числі громадяни Туреччини», – вказує відомство.

The mosque of Sultan Suleiman the Magnificent and his wife Roxolana (Hurrem Sultan) in Mariupol was shelled by Russian invaders.

More than 80 adults and children are hiding there from the shelling, including citizens of Turkey. #StopRussianAggression#closeUAskyNOW pic.twitter.com/Uel5AoyZUt

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 12, 2022