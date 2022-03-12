В Маріуполі російські війська обстріляли мечеть, де ховаються 80 людей

Російські окупанти відкрили вогонь по мечеті у Маріуполі, в які ховалися більше 80 людей, в тому числі й громадяни Туреччини. Про це у своєму Twitter’і повідомило Міністерство закордонних справ України.

«Мечеть султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі зазнала обстрілу російськими загарбниками. Там переховуються понад 80 дорослих і дітей, в тому числі громадяни Туреччини», – вказує відомство.

Нагадаємо, 11 березня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в згаданій мечеті від російських обстрілів ховаються 86 громадян Туреччини, серед них 34 дитини.

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