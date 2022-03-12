Ворог здійснить ще одну спробу наступу, але через 2-3 тижні воювати буде нічим, – Арестович

Понад 90 батальйонів тактичних груп росіяни ввели на початку війни в Україну. З них майже 15 знищено повністю і ще понад 20 є небоєздатними. Проте ворог здійснить ще одну спробу наступу, однак надовго російської армії не вистачить. Про це в ефірі єдиного телемарафону низки українських каналів розповів позаштатний радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише Укрінформ.

Російські війська зараз намагаються поповнити свій резерв, після чого спробують ще раз здійснити наступ проти України.

«Треба чітко розуміти: буде ще одна спроба з їх боку наступати. Зараз вони в паузі, під Києвом вони практично розгромлені, стали в оборону, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх нищимо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них успіх намітився», – зазначив Арестович.

Радник припускає, що наступ може поновитися в зоні ООС, у напрямку Маріуполя, Харківщини та під Києвом.

«Але оскільки вони безтолкові і все зроблять не так, як треба, знову, то і ці резерви поляжуть. Це може зайняти ще 10 днів-тиждень від початку, як їх уведуть у бій. Тобто я даю два-три, може 3,5 тижні їхніх спроб через паузу активно наступати. Після того вони стануть, як зайчики, бо воювати не буде чим», – висловив переконання Арестович.

Водночас він зауважив, що після того настане час позиційної війни. Відтак у зайнятих населених пунктах загарбники займуть позиції оборони й будуть значно вразливішими. Арестович зазначив, що ця фаза війни для України є вигіднішою, бо ворог піде на «справжні перемовини».

Водночас радник керівника ОП проінформував, що загалом на територію України зайшло понад 90 батальйонно-тактичних груп, із яких близько 15 повністю знищено українською армією, 18-20 – небоєздатні.

За його даними, наразі Росія знімає сили з Абхазії, Нагорного Карабаху і під виглядом часткової мобілізації намагається відновити 20-30 батальйонно-тактичних груп. Також є інформація про залучення сирійців.

У ранішньому зведенні Генштабу ЗСУ йшлося про те, що ворог має велику проблему з комплектуванням резерву, а також з морально-психологічним станом своїх солдат.

Аби якось стримати російських військових від втечі, Росія за ними відправляє «розстрільні загони», які вбивають дезертирів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.