РФ відновила «розстрільні загони»: вбивають солдатів-утікачів

Російський президент Володимир Путін не вірить у власну «могутню» армію, тож вдається до сталінських репресій, аби змусити солдат воювати. Про це розповів полонений окупант на відеодопиті, оприлюдненому Службою безпеки України у Facebook.

Полонений солдат розповів, що російська армія зайшли в України з боку тимчасово окупованого Криму. Надалі шість днів рухалися українською територію, допоки не дійшли під Миколаїв, де Збройні сили України дали запеклий бій загарбникам. Там же російські військові здалися у полон.

Окупант повідомив, що під час просування вглиб України солдати почали усвідомлювати, що вони ведуть далеко не миротворчу місію. Будь-які розмови про повернення назад присікалися командуванням. Солдатам дали зрозуміти, що за ними їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому.

Тепер, ставши співучасником злочинів в України, окупант шкодує, що їм не вистачило духу вчинити, як морські піхотинці РФ: «…під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається».

Раніше повідомлялося, що морально-психологічний стан особового складу російських солдатів продовжує знижуватися, є випадки здачі в полон окремими групами. Більше того, протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.

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