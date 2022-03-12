Росіяни завдали удару по нафтобазі у Василькові: детонують снаряди

Внаслідок потужного ворожого авіаудару по Василькові, що на Київщині, загорілася нафтобаза. Пошкоджено склад із боєприпасами. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

«У Василькові після авіаудару горить нафтобаза. У селі Крячки окупант вночі обстріляв нафтобазу», – йдеться у повідомленні.

Поліція Київської області у Telegram уточнила, що ворог близько 7 години завдав потужний авіаудар по місту Васильків Київської області. Зокрема, ворожа авіація скинула щонайменше шість ракет в районі військового аеродрому.

«Потужний авіаудар по Василькову. Ворог скинув щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому. Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди. Спалахнула пожежа», – розповіли у поліції.

Наразі на місці події працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи пошкоджені прилеглі будинки. Поки немає інформації про загиблих чи постраждалих.

Нагадаємо, нафтобаза поблизу села Крячки на Київщині вже горіла 27 лютого. Займання сталося внаслідок потужних обстрілів з балістичних ракет ворога.

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