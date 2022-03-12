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Росія погрожує знищувати конвої з іноземною зброєю для України

Наталя Дуляба

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Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що конвої з іноземною зброєю для України стануть «законними цілями» для збройних сил Росії. Про це пише Українська правда з посиланням на російські пропагандистські Риа-Новости.

«Росія попередила США про наслідки передачі в Україну озброєнь. Конвої з іноземною зброєю, яка бездумно постачається Україні, стануть законними цілями для ЗС РФ», – сказав він.

Рябков також додав, що списки персональних санкцій проти США і Заходу готові і скоро будуть оприлюднені.

Крім того, Рябков заявив, що Росія може відновити діалог зі США щодо безпеки, якщо Вашингтон до цього готовий. При цьому він зазначив, що «не став би говорити, що пропозиції Росії щодо гарантій безпеки повністю залишаються чинними, оскільки ситуація змінилася».

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