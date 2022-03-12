Освітяни Львівщини просять МОН не скасовувати ЗНО

Освітяни пропонують скоротити кількість предметів ЗНО до двох та провести дві-три сесії оцінювання у липні-вересні. Водночас початок навчального року відтермінувати на жовтень-грудень. Таке звернення на своїй сторінці у Facebook оприлюднив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска.

На думку ініціаторів звернення, рішення тимчасово відмінити державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), руйнує сформований упродовж багатьох років ефективний механізм регулювання ринку освітніх послуг.

Адже середній бал атестата, іспит з фахового предмета чи співбесіда не мають такого рівня довіри як до ЗНО та інших конкурсних критеріїв відбору. Немає жодних гарантій, що будь-які інші запропоновані тимчасові процедури добору будуть прозорішими та простішими від тих, якими користувалися в останнє десятиліття, вважають освітяни.

«Закликаємо депутатів Верховної Ради України, Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, усю освітянську та батьківську спільноти зберегти у 2022 р. конкурсний критерій доступу до освітніх послуг, а саме зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), адаптувавши порядок вступу до закладів вищої освіти України до обставин воєнного часу», – йдеться у зверненні.

Тому освітяни Львівщини виступили із наступними пропозиціями:

Звільнити здобувачів освіти , які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2021/2022 н. р., від державної підсумкової атестації .

, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2021/2022 н. р., . Визначати середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту за результатами оцінок за перший семестр 2021/2022 н. р. або річних оцінок за 10 клас .

(додатка до документа) про повну загальну середню освіту . Дозволити учням випускних класів закладів загальної середньої освіти, документальна база яких була втрачена внаслідок війни, брати участь у конкурсному відборі до ЗВО на основі нотаріально завірених свідчень директора і/або двох педагогів про результати навчання.

Продовжити реєстрацію на участь у ЗНО до липня 2022 р.

Передбачити дві-три сесії ЗНО у липні-вересні 2022 р .

. Скоротити кількість предметів ЗНО до двох : українська мова (обов’язковий), математика, історія України, іноземні мови (без аудіювання) (на вибір).

: українська мова (обов’язковий), математика, історія України, іноземні мови (без аудіювання) (на вибір). Розпочати 2022/2023 навчальний рік у закладах вищої освіти в жовтні–грудні 2022 р. чи навіть на початку 2023 р.

Водночас проти скасування ЗНО виступили і представники вищої освіти Львова. Відтак Український католицький університет оприлюднив заяву щодо цієї ініціативи МОН.

«Хочемо твердо наголосити – будь-яке скасування ЗНО несе великі ризики для поширення корупції та нових корупційних схем. Такі швидкі рішення можуть мати негативні наслідки для України на багато років», – зазначили в університеті.

В УКУ вважають, що процес вступу у 2022 році має бути частково спрощений, але лише в тих рамках, у яких відбувається вступ вже протягом тривалого часу в Україні. Відтак спільнота львівського університету виклали свої пропозиції з цього питання:

ЗНО обов’язково потрібно проводити, оскільки тільки зовнішнє незалежне оцінювання уможливлює прозорі умови вступу. Пропонуємо зменшити кількість обов’язкових сертифікатів ЗНО для вступу до двох предметів на вибір кожного вступника. Щоб зменшити навантаження для випускників у 2022 році та, з огляду на неможливість відновити навчальний процес у певних регіонах, пропонуємо не включати у програми ЗНО перелік тем, які вивчаються учнями в 11 класі. Таким чином обмежити програми ЗНО до 10 класу. Ми розуміємо, що не всі випускники шкіл зараз мають рівний доступ до освіти та рівні можливості продовжувати підготовку до ЗНО. Тому пропонуємо розробити додаткові коефіцієнти для вступників, які перебувають зараз у регіонах, де відбуваються активні бойові дії, а також для внутрішньо переміщених осіб. Це надасть підтримку вступникам з обмеженим доступом до підготовки до ЗНО та частково збалансує умови вступу. Крім того, пропонуємо максимально, наскільки це можливо, відтермінувати проведення ЗНО, а разом із тим і вступну кампанію у заклади вищої освіти. Ми вбачаємо доцільним розширити терміни вступу, зокрема час для подачі електронних заявок. Зі свого боку УКУ підтримує скасування проведення ЄВІ та ЄФВВ для вступу на магістратуру у 2022 році, які у випадку ЄФВВ запроваджувалися вперше цього року. Натомість ми наголошуємо на важливості залучати всі наявні ресурси, щоб провести ЗНО та забезпечити вступ абітурієнтів на бакалаврат.

Нагадаємо, нещодавно міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що жодних вступних іспитів до університетів не буде, а зарахування відбуватиметься за спеціальною електронною системою.

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