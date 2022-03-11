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Жодних вступних іспитів до вишів не буде, – Шкарлет

Ольга Денисяка

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Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявляє, що жодних вступних іспитів до університетів не буде, а зарахування відбуватиметься за спеціальною електронною системою. Про це він заявив в ефірі українських телеканалів, передає Інтерфакс-Укрїана.

«Жодних іспитів в університетах не буде, щоб уникнути проявів корупції. Механізм буде створено схожим на ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозорим, оскільки комп’ютер не бере участі в будь-яких корупційних схемах», – сказав Шкарлет.

Шкарлет заявив, що вступ до вишів проводитиметься за певною електронною системою. Він також повідомив, що до Верховної Ради вже подано законопроєкт, який для учнів випускних класів скасовує підсумкову атестацію в ЗНО на 2022 рік.

Міністр упевнений, що парламент ухвалить цей законопроєкт найближчим часом.

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