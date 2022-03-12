Окупанти розстріляли колону дітей і жінок на Київщині

Російські військові розстріляли колону дітей та жінок під час евакуації за погодженим «зеленим» коридором у Київській області. Загинули семеро людей. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Ще один військовий злочин військові РФ скоїли у п’ятницю, 11 березня, під час евакуації людей зі села Перемога Київської області у бік села Гостролуччя за погодженим «зеленим» коридором. Окупанти розстріляли колону мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.

Результат цього звірячого вчинку – семеро загиблих, в тому числі одна дитина. Поки точна кількість поранених невідома.

«Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх із населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Українська розвідка наголошує, що захист цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією «Про захист цивільного населення під час війни».

Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях прирівнюються до військового злочину.

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