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На Запоріжжі російський танк переїхав авто із трьома цивільними

Наталя Дуляба

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Внаслідок наїзду російського танка у Запорізькій області на «Таврію» загинули троє цивільних, серед них – неповнолітній хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Запорізької області.

Трагедія сталась 6 березня на дорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району. Цим шляхом із небезпечної зони намагався виїхали автомобіль «Таврія», у якому було троє мирних мешканців.

Машина зупинилась на узбіччі, проте російський військовий танк переїхав її. Внаслідок нелюдського злочину загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючому авто.

Особи всіх загиблих наразі встановлюють. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

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