На Запоріжжі російський танк переїхав авто із трьома цивільними

Внаслідок наїзду російського танка у Запорізькій області на «Таврію» загинули троє цивільних, серед них – неповнолітній хлопець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Запорізької області.
Трагедія сталась 6 березня на дорозі між селами Нестерянка та Мирне Оріхівського району. Цим шляхом із небезпечної зони намагався виїхали автомобіль «Таврія», у якому було троє мирних мешканців.
Машина зупинилась на узбіччі, проте російський військовий танк переїхав її. Внаслідок нелюдського злочину загинули двоє дорослих чоловіків та неповнолітній хлопчик, який згорів в палаючому авто.
Особи всіх загиблих наразі встановлюють. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба