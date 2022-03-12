На Харківщині наші захисники зупинили колону росіян

На Харківщині прикордонники вступили у бій із російськими військовими і за допомогою підтримки ЗСУ відбили наступ колону окупантів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслудбі ДПС України.

Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщини. Щоб не допустити потрапляння російських військових в село, прикордонники атакували броньований автомобіль «Тигр», який йшов у голові колони.

У відповідь рашисти почали накривати вогнем позицію прикордонників. Та на допомогу прикордонникам відразу включилися наші побратими зі Збройних Сил України, які змусили противника тікати.

Не всі росіяни втекли, крім підбитого «Тигра», ворог має втрати також у самохідній артилерії.

На відміну від окупантів, українські захисники з бою вийшли без втрат.

Прикордонники разом з іншими складовими сил безпеки продовжують вичищати українську землю від загарбницької нечисті.

Слава Україні! Смерть ворогам!

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