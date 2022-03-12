Куди звертатися переселенцям у Львові: нічліг, допомога, доїзд до кордону

До Львова щоденно прибувають десятки тисяч вимушено переміщених осіб. Місто надає усю необхідну допомогу постраждалим від військових дій агресора – тимчасове поселення, їжу та доїзд до польського кордону. Про це Львівський портал поінформували у пресслужбі Львівської міськради.

Місто вже задіяло 440 установ культури і освіти та 85 релігійних організацій, щоб надати людям прихисток. Відтак, вимушено переселеним людям, які прибули до Львова та хочуть отримати допомогу і тимчасове поселення, потрібно зареєструватися в одному з семи координаційних центрів:

Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34;

Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67;

Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11;

Галицька адміністрація – вул. Ференца Ліста, 1;

Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66;

Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85;

«Арена Львів» – вул. Стрийська, 199

Також місто забезпечує перевезення тимчасово переміщених осіб від вокзалів до польського кордону. Для цього щоденно курсують близько пів сотні великих автобусів. Залежно від потреби автобуси здійснюють від 70 до 120 рейсів за день.

Сісти на автобус зі Львова до кордону з Польщею можна на цих локаціях: головний залізничний вокзал і станція «Підзамче». Автобуси чекають пасажирів на зупинці міських автобусів. Місце відправлення можуть підказати координатори-волонтери. Проїзд цим транспортом є безкоштовний.

«До кордону перевозять впродовж світлового дня. Якщо ж до Львова вимушено переміщені особи прибули ввечері (зокрема, і під час комендантської години) автобуси, які є біля вокзалів, доправляють їх до координаційних центрів і їх тимчасово поселяють у Львові. Також є можливість розміщення на одну ніч у локаціях, близьких до вокзалів – сюди теж переселенців довозять визначені автобуси», – зазначили у львівській мерії.

Вже зранку всі бажаючі можуть скористатись транспортом, який довезе до кордону.

Телефон координаційного центру: 032 254 60 79.

Львівський портал повідомляв, куди звертатися внутрішньо переміщеним людям на Львівщині.

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Фото: Роман Балук