Українську армію підсилили нові російські танки та ЗРК «Панцир-1»

Українські військові заволоділи 10 російськими танками та зенітним ракетним комплексом «Панцир-1», повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Підрозділ оперативного командування «Північ» на Чернігівщині в результаті успішних боїв із окупантами заволодів 10 робочими російськими танками, зенітно-ракетним комплексом та броньованою евакуаційною машиною.

Водночас Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило, що українські військові захопили російський зенітний ракетний комплекс «Панцир-1».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.