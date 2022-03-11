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Українську армію підсилили нові російські танки та ЗРК «Панцир-1»

Андрій Котенський

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Українські військові заволоділи 10 російськими танками та зенітним ракетним комплексом «Панцир-1», повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Підрозділ оперативного командування «Північ» на Чернігівщині в результаті успішних боїв із окупантами заволодів 10 робочими російськими танками, зенітно-ракетним комплексом та броньованою евакуаційною машиною.

Водночас Командування Сил спеціальних операцій ЗС України повідомило, що українські військові захопили російський зенітний ракетний комплекс «Панцир-1».

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