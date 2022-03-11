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Республіканці вимагають від Байдена дати Україні винищувачі

Наталя Дуляба

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Більше 40 сенаторів-республіканців написали відкритий лист, у якому закликають президента США Джо Байдена відправити винищувачі Україні, яка самостійно протистоїть у війні проти Росії. Про це пише Українська правда з посиланням на ВВС.

Так, понад 40 сенаторів-республіканців написали відкритий лист, у якому заявили, що «категорично не згодні» з позицією Байдена, який не підтримав пропозицію Польщі надіслати в Україну винищувачі, які зараз перебувають у Польщі.

Республіканці закликали Байдена негайно «сприяти перекиданню літаків та засобів ППО», але Білий дім каже, що це «високий ризик».

Зауважимо, що 8 березня Польща запропонувала США «негайно і безкоштовно» перекинути винищувачі МіГ-29 на військовий об’єкт США в Німеччині для їх перекидання в Україну.

Тим часом у листі республіканців йдеться: «Ми не можемо допустити, щоб Путін отримав перевагу через те, що не змогли забезпечити українців необхідним озброєнням, боєприпасами, засобами зв’язку та медикаментами».

«Підтримка боротьби України за свободу проти тиранічного, беззаконного російського вторгнення на суверенну територію України – одне з найнагальніших завдань, з якими Захід стикався за останнє покоління… Ми просимо вас доручити вашому Міністерству оборони негайно полегшити передачу літаків, систем протиповітряної оборони та інших засобів нашими партнерами по НАТО та через них», – вказано у відкритому листі сенаторів-республіканців.

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