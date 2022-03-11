ЄС анонсував четверту хвилю санкцій проти Росії та заявив про відсутність «табу»

Євросоюз оголосив намір прийняти четверту хвилю санкцій проти Росії та заявив про відсутність жодних «табу» в обмежувальних заходах, якщо Кремль буде продовжувати бомбардування міст України, включно з повним припиненням імпорту нафти й газу з РФ. Про це пише Укрінформ.

Про нову хвилю санкцій проти РФ 11 березня заявили відразу три провідні європейські лідери – президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емануель Макрон та президент Європейської ради Шарль Мішель – під час пресконференції за підсумками другого дня неформального саміту ЄС, що відбувся у Версалі.

«Ми переживаємо 15-й день цієї страшної війни. Ми були добре підготовлені, щоб уже на другий день, на четвертий та на шостий день послідовно застосовувати нові пакети санкцій. Сьогодні, тиждень потому, ви бачимо, що рубль знаходиться у вільному падінні та втратив більше 50% порівняно з євро. Космічними темпами в Росії зростають відсоткові ставки та інфляція. Рейтингові агентства на цей час оцінюють російські акції як сміття, а зниження економіки вражає всю країну», – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що наведені факти свідчать про ефективність європейських санкцій. Наразі Євросоюз готує четвертий, ще більш жорсткий пакет санкцій, головною метою якого є змусити Кремль зупинити війну в Україні.

Ті звірства, що скоюються в Україні режимом та армією Путіна, прикладом яких є бомбардування лікарні та пологового будинку в Маріуполі, мають бути предметом дуже ретельного розслідування із фіксацією та відображенням усіх подібних військових злочинів, наголосила президентка Єврокомісії.

Своєю чергою президент Французької Республіки заявив, що якщо Путін не зупинить своєї вбивчої агресії, ЄС не матиме жодних «табу» в обмежувальних заходах, включно з повною ізоляцією Росії від зовнішнього світу. Саме так французький лідер, країна якого нині головує в ЄС, відповів на запитання журналістів, чи готова Європа повністю відмовитися від імпорту російського газу та нафти.

«Ми готові застосувати санкції понад все, що вже було зроблено. Нічого з того, про що ви запитували, не знімається зі столу. Додаткові рішення будуть прийматися після зустрічі G7. Ми бачимо, що він, Путін, говорить, що вірить у переговори, що речі змінюються. За кілька годин я буду говорити з ним знову, разом із канцлером Шольцом. Якщо, незважаючи на це, він (Путін – ред.) буде нарощувати бомбардування і буде тримати Київ в облозі, тоді ми будемо знати, що маємо застосувати подальші масовані санкції», -– сказав Емануель Макрон.

«Я хочу зараз надіслати дуже чітке послання: у цьому випадку нічого не буде зніматися зі столу, нічого для нас не буде «табу». Ми зробимо все те, що вважатимемо ефективним та корисним, щоб утримати Росію від агресії», – додав президент Франції.

Про єдність та солідарність Європейського Союзу у реагуванні на агресію Росії нагадав і президент Європейської Ради Шарль Мішель.

«Ми готові швидко приймати рішення, коли і якщо це є необхідним. Вчора ввечері ми знову продемонстрували здатність працювати разом як європейці. Ми бачимо ефект цих санкцій. Ми продовжимо оцінку ситуації й будемо здійснювати заходи, щоб змінити позицію Кремля, що має привести, як ми сподіваємося, до припинення вогню та бойових дій якомога швидше», – зауважив Шарль Мішель.

Як писав Львівський портал, про нові санкції проти Росії заявили і США. Йдеться про скасування торговельних привілеїв з боку Штатів та країн Великої сімки, а також про нове ембарго на російські діаманти, морепродукти та горілку.

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