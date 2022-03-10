П’ятирічний хлопчик за два дні сам добрався з Києва до Польщі

П’ятирічний Іван самостійно вирушив з Києва після того, як втратив зв’язок з батьком. Пересічні люди передавали його з рук в руки, доки він не дістався Польщі. Про це у Facebook повідомила директорка «Фонду Олени Пінчук» Ольга Руднєва.

Впродовж двох днів, поки Іван був в дорозі, весь цей час на зв’язку з пересічними людьми, які були поряд з хлопчиком, була волонтерка Іра. Вона ж і зустріла його на кордоні. Згодом хлопчика забрала мама.

«Це Іван. Йому 5 років. Два дні тому він вирушив з Києва після того, як був втрачений зв’язок з його батьком. Прості люди передавали його з рук в руки доки він не дістався Польщі. Це Іра, вона була весь цей час на зв’язку з пересічними людьми, які були поряд з Іваном і вчора вночі нарешті забрала його на кордоні. Я досі не можу повірити, що 5-річна дитина самостійно дісталася з Київа до Хельму», – йдеться в повідомленні.

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