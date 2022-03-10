На Чернігівщині ЗСУ захопили 10 танків ворога

10 березня на Чернігівщині один з підрозділів оперативного командування «Північ» вступив у бій із переважаючими силами противника і захопив робочі танки ворога. Про це йдеться у Facebook Оперативного командування «Північ».

Військові частини та підрозділи оперативного командування «Північ» розповідають, що продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від «асвабадітелєй» найкращої, з їхніх слів, армії.

Так, сьогодні на Чернігівщині одним з підрозділів ОК «Північ» відбувся бій із переважаючими силами противника. В результаті цього бою тепер наші військові мають 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.

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