Через тиждень Росія спробує заморозити війну, – Bellingcat

Росія спробує заморозити війну в Україні через 7-10 днів. Про це пише Українська правда з посиланням на журналіст-розслідувача Bellingcat Христа Грозєва.

«Складно назвати кінець, тому що це скоріш за все буде не уривчастий такий кінець – ось сьогодні закінчиться війна – боюся, це буде період, у якому буде незрозуміло, чи закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найголовніше. Ми наближаємося до цього, це питання тижня – 10 днів. Тому що позиції Росії послаблюються, вони це розуміють, і їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, бо вони мають зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі», – сказав журналіст.

Як писав Львівський портал, нещодавно у Міністерства оборони США заявили, що Росія використала вже майже 100% бойової потужності, які стягнула до кордонів України для здійснення вторгнення.

В РНБО України теж кажуть, що російські окупаційні війська використали щонайменше 95% своїх батальйонно-тактичних груп, а також зазнають втрат на всіх операційних напрямках.

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