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Жоден лідер світу не відреагував на анонсовані Росією нові обстріли, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський висловив обурення з приводу того, що світові лідери так і не відреагували на анонсовані Росією нові обстріли на території України. Про це він заявив 6 березня у своєму вечірньому відеозверненні.

Росія офіційно анонсувала нові обстріли підприємств оборонного комплексу в Україні на 7 березня. Володимир Зеленський назвав це «справжнім вбивством», адже більшість із підприємств розташовані у містах, тож від обстрілів можуть постраждати мирні жителі.

«Я не почув сьогодні реакції на цей анонс від жодного лідера світу, від жодного західного політика. Вдумайтесь у відчуття безкарності окупантів: вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинилися на цей вечір. На цей день. Сподіваюся, що хоча б завтра ви це помітите. Відреагуєте, щось скажете», – відзначив глава держави.

Також Володимир Зеленський наголосив, що за всі злочини, вчинені на території України, на Росію чекає трибунал.

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