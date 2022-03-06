Росія попередила про нові удари на українські оборонні підприємства

Російське міністерство оборони анонсувало удари по українських підприємствах оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське видання РИА Новости та Міноборони РФ.

«У рамках виконання завдання щодо демілітаризації України російські збройні сили здійснюватимуть високоточною зброєю ураження українських підприємств оборонно-промислового комплексу. Щоб уникнути загрози життю працівникам підприємств українського ОПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об’єктах», – йдеться в повідомленні.

Міноборони РФ закликає персонал українських заводів ОПК залишити територію своїх підприємств. У міністерстві заявили, що співробітників підприємств ОПК України змушують відновлювати пошкоджену українську військову техніку.

У російському Міноборони також заявили, що мають достовірну інформацію про українські бойові літаки, які раніше перелетіли до Румунії та інших прикордонних країн.

«Звертаємо увагу, що використання аеродромної мережі цих країн для базування української бойової авіації з подальшим застосуванням проти російських збройних сил може розцінюватися як залучення цих держав до збройного конфлікту», – йдеться в заяві міністерства.

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