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Залізничний вокзал переповнений: у Львові потяги зупинятимуться на «Підзамчі»

Ольга Денисяка

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Через надмірну заванавантаженість залізничного вокзалу Львова потяги зупинятимуться на станції «Підзамче». Про це йдеться в Телеграмі Укрзалізниці.

«У зв’язку із заповненістю львівського центрального вокзалу, Укрзалізниця найкраще місце перебування поїздки львівського району по ст. Підзамче (Львів) для більш рівномірного та безпечного розподілу пасажирів. Візміть до уваги, будь ласка», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, щодня до Львова прибувають тисячі переселенців з інших регіонів України. Також саме зі Львова курсують евакуаційні потяги до Польщі. Відтак залізничний вокзал Львова є переповнений пасажирами.

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