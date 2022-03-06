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Опублікували розклад евакуаційних потягів за кордон на 6 березня

Ольга Денисяка

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«Укрзалізниця» оприлюднила розклад евакуаційних потягів за кордон на 6 березня. Про це йдеться у Facebook перевізника.

6 березня призначені такі евакуаційні поїзди для виїзду за кордон:

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль, відправленням о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль, відправленням о 05:27;
  • № 950 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням 07:10;
  • № 35/36 Львів – Пшемисль (схемою 15 вагонів), відправленням о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль, відправленням о 08:52;
  • № 902/903 Дніпро – Хелм, відправленням о 09:00;
  • № 7614/7615 Львів – Хелм, відправленням ДПКр-2 о 09:30;
  • № 918/919 Запоріжжя – Хелм, відправленням о 06.03.2022 о 11:00;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль, відправленням о 12:12;
  • № 952 Львів – Хрубешув (схемою 20 вагонів), відправленням о 13:20;
  • № 7616/7617 Львів – Хелм, відправленням о 14:00 (подвійний склад ДПКр-3);
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль, відправленням о 15:40;
  • № 939/940 Харків – Хелм, відправленням о 17:00;
  • № 67/68 Київ – Варшава (5 вагонів RIC) з групою вагонів Київ – Хелм (8 вагонів), відправленням о 19:13;
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль, відправленням о 19:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) курсуватимуть 9 пар поїздів угорського формування.

Нагадаємо: Укрзалізниця зробила усі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і закрила продаж квитків на них.

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