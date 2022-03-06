За оборону від окупантів мерів міст і голів ОДА нагородили орденами

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад проти російських окупантів. Про це він заявив 6 березня у своєму вечірньому відеозверненні.
Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено:
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов;
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім;
Голова Донецької ОДА Павло Кириленко;
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай;
Голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус;
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Орденом «За мужність» відзначено:
Мер Харкова Ігор Терехов;
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич;
Мер Чернігова Владислав Атрошенко;
Мер Сум Олександр Лисенко;
Мер Херсона Ігор Колихаєв;
Мер Мелітополя Іван Федоров;
Мер Нової Каховки Володимир Коваленко.
Нагадаємо, Володимир Зеленський надав статус міст-героїв шістьом населеним пунктам, які найбільше постраждали від російських загарбників.
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Наталя Дуляба