За оборону від окупантів мерів міст і голів ОДА нагородили орденами

Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад проти російських окупантів. Про це він заявив 6 березня у своєму вечірньому відеозверненні.

Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено:

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов;

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім;

Голова Донецької ОДА Павло Кириленко;

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай;

Голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус;

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Орденом «За мужність» відзначено:

Мер Харкова Ігор Терехов;

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич;

Мер Чернігова Владислав Атрошенко;

Мер Сум Олександр Лисенко;

Мер Херсона Ігор Колихаєв;

Мер Мелітополя Іван Федоров;

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський надав статус міст-героїв шістьом населеним пунктам, які найбільше постраждали від російських загарбників.

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