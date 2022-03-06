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За оборону від окупантів мерів міст і голів ОДА нагородили орденами

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський нагородив орденами голів обласних адміністрацій та мерів міст, які найбільше відзначилися в обороні своїх громад проти російських окупантів. Про це він заявив 6 березня у своєму вечірньому відеозверненні.

Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджено:

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов;
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім;
Голова Донецької ОДА Павло Кириленко;
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай;
Голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус;
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Орденом «За мужність» відзначено:

Мер Харкова Ігор Терехов;
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич;
Мер Чернігова Владислав Атрошенко;
Мер Сум Олександр Лисенко;
Мер Херсона Ігор Колихаєв;
Мер Мелітополя Іван Федоров;
Мер Нової Каховки Володимир Коваленко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський надав статус міст-героїв шістьом населеним пунктам, які найбільше постраждали від російських загарбників.

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