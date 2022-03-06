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Вбитий Денис Кірєєв був розвідником на спецзавданні, – ГУР Міноборони

Ольга Денисяка

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Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що загиблий 5 березня Денис Кірєєв був розвідником. Таку заяву відомство опублікувало вечері 5 березня у Facebook.

У повідомленні йдеться, що Кірєєв був одним із трьох розвідників, які загинули під час виконання спеціальних завдань. Окрім нього, загинули Олексій Доля та капітан Збройних сил, Герой України Валерій Чибінєєв.

«Під час виконання спеціальних завдань, загинули три розвідники – співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України: Доля Олексій Іванович, Чибінєєв Валерій Вікторович, Кірєєв Денис Борисович. Вони загинули, захищаючи Україну, а їхній чин наблизив нас до перемоги», – йдеться в коментарі управління.

Раніше ЗМІ повідомляли, що при затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді. За словами джерела Української правди у політичних колах, Служба безпеки України мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.

Як пише Obozrevatel, в Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів. Його ім’я не було у списку, оприлюдненому пресслужбою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва.

За даними 5 каналу, у 2020 році на Кірєєва було відкрито кримінальне провадження через його можливу роботу на російські спецслужби. Він нібито кілька разів на рік їздив до РФ, а там, ймовірно, спілкувався з кураторами.

Відомо, що 45-річний Денис Кірєєв був банкіром. У 2010-2014 роках він був першим заступником голови правління «Ощадбанку», а до того – членом наглядової ради «Укрексімбанку».

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