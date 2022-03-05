Під час затримання СБУ застрелила українського переговірника у Гомелі, – ЗМІ

При затриманні Служба безпеки України застрелила члена української переговорної делегації в Гомелі Дениса Кірєєва. Його підозрювали у державній зраді. Про це пише Українська правда з посиланням на високопоставлених співрозмовників у силовому блоці та у політичних колах.

«Він уже небіжчик», – цитує видання своїх співрозмовників.

За словами джерела у політичних колах, Служба безпеки України мала чіткі дані державної зради Кірєєва, зокрема телефонні переговори.

Як пише Obozrevatel, в Офісі президента не представляли Кірєєва як учасника переговорів. Його ім’я не було у списку, оприлюдненому пресслужбою, проте на фото та відео його видно за столом поряд із представниками Києва.

За даними 5 каналу, у 2020 році на Кірєєва було відкрито кримінальне провадження через його можливу роботу на російські спецслужби. Він нібито кілька разів на рік їздив до РФ, а там, ймовірно, спілкувався з кураторами.

Відомо, що 45-річний Денис Кірєєв був банкіром. У 2010-2014 роках він був першим заступником голови правління «Ощадбанку», а до того – членом наглядової ради «Укрексімбанку».

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