Українці, які через війну втратили роботу, отримають 6500 грн вже наступного тижня

З наступного тижня, тобто від 7 березня, в Україні запрацює оновлена програма «єПідтримка». Кожен найманий працівник і ФОП, який втратив роботу через війну, зможе отримати 6500 грн. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, програма працюватиме за аналогією з виплатами за вакцинацію – через застосунок Дія. Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу.

«Війна стала шоком для кожного з нас. Багато хто втратив домівки, роботу, заощадження. Але залишився захищати Україну. Сьогодні держава вас підтримає. За дорученням Президента України наступного тижня запрацює оновлена програма єПідтримка. В рамках цієї програми кожен найманий працівник, кожен ФОП, у якого війна забрала роботу, зможе отримати 6,5 тис. гривень», – зауважив Денис Шмигаль.

Глава Уряду звернувся до місцевих органів влади тих регіонів, які зараз розташовуються в тилу, із закликом забезпечити переселенців роботою. Він також звернувся до бізнесу із закликом відновити виробництва, якщо в регіоні немає небезпеки.

Також Шмигаль зазначив, що Україна має швидко переходити до «економіки воєнного стану» – тобто відбудувати ефективну роботу всіх необхідних підприємств, мобілізувати ресурси й створити нову логістику.

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