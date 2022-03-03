Українцям, які втратили роботу через війну, дадуть по 6500 грн

Уряд розробив спеціальну програму для надання грошової допомоги України, які втратили можливість працювати через військове вторгнення Росії. Про це 3 березня заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

«Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати зараз через війну. Там, де бойові дії. Кожен найманий працівник, кожен ФОПівець, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6500 гривень без жодних умов», – сказав глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив, що незважаючи на війну, Україна вчасно виплачує пенсії, які з 1 березня виросли на 14%.

«Попри війну ми забезпечуємо повну виплату пенсій. Проіндексованих пенсій, як це й має бути згідно із законом. З 1 березня пенсії для українців проіндексовані на 14%. Гроші вже пішли в банки. Усі виплати будуть проведені повністю», – підкреслив президент.

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