У ЗСУ розповіли як розпізнати українські вертольоти

Одним із знаків відмінності українських гелікоптерів від російської техніки є напис «За бабу Веру» на хвостовій частині. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ Збройних сили України у Facebook.

Відтак українські вертольоти мають на своїх бортах наступні знаки відмінності:

дві смуги білого кольору на хвостовій частині;

жовте коло, а в ньому менше синє на фюзеляжі;

напис «За бабу Веру» на хвостовій частині (може бути різних кольорів).

Раніше Львівський портал повідомляв як розпізнати та блокувати ворожу техніку. Російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді присутній триколор. Якщо ви бачите таку техніку на дорогах, то блокуйте ворога всіма доступними засобами.

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

