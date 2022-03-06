ОСТАННІ НОВИНИ

У ЗСУ розповіли як розпізнати українські вертольоти

Оксана Попович

|

Одним із знаків відмінності українських гелікоптерів від російської техніки є напис «За бабу Веру» на хвостовій частині. Про це йдеться на сторінці Сухопутних військ Збройних сили України у Facebook.

Відтак українські вертольоти мають на своїх бортах наступні знаки відмінності:

  • дві смуги білого кольору на хвостовій частині;
  • жовте коло, а в ньому менше синє на фюзеляжі;
  • напис «За бабу Веру» на хвостовій частині (може бути різних кольорів).

Раніше Львівський портал повідомляв як розпізнати та блокувати ворожу техніку. Російська техніка має темно-зелене та болотне забарвлення, іноді присутній триколор. Якщо ви бачите таку техніку на дорогах, то блокуйте ворога всіма доступними засобами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів