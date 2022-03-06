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Тимчасово окуповані Генічеськ та Каланчак вийшли на мітинги проти загарбників

Оксана Попович

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У тимчасово окупованих Генічеську та Каланчаку Херсонської області місцеві мешканці вийшли на проукраїнські мітинги, співають Гімн України та вигукують гасла проти російських загарбників. Про це повідомили учасники акцій у соцмережах.

Відтак у Генічеську люди вийшли ходою у центр міста з українськими прапорами.

На відео, оприлюдненому користувачем Олегом Горбовським, видно, що люди співають Гімн України.

Водночас з натовпу постійно лунають гасла проти російських окупантів: «Генічеськ – це Україна!», «Окупанти йдіть геть!», «Україна понад усе».

Аналогічний мітинг відбувається також у Каланчаку, де мешканці містечка прийшли до захоплених окупантами приміщень та вимагають забиратися ворогів геть з України.

Люди на відео, яке оприлюднив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, масово вигукують «Додому!», «Каланчак – це Україна!».

Натомість російські військові у відповідь на активістів розпилюють, ймовірно, сльозогінний газ.

Раніше повідомлялося про багатотисячний проукраїнський мітинг у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Так українці показують окупанту, що їх не потрібно «рятувати».

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