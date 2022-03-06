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Російські картки прийматимуть тільки у семи країнах світу

Оксана Попович

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Центробанк Росії, який потрапив під санкції, радить своїм громадянам брати за кордон готівку, тому що карти місцевої системи «Мир» приймають лише в семи країнах. Про це йдеться у релізі Банку Росії.

Російські картки все ще приймають такі країни: Туреччина, В’єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Також окупанти уточнюють, що карти їхньої системи «Мир» прийматимуть у невизнаних Південній Осетії та Абхазії.

Так, після виходу з РФ платіжних систем VISA і MasterCard випущені російськими банками карти будуть працювати тільки всередині країни.

З картами VISA і MasterCard будуть недоступні: оплата покупок в іноземних інтернет-магазинах і розрахунок за кордоном.

«У разі виїзду за кордон рекомендується брати з собою готівкову валюту і карту «Мир» для тих країн, де вона приймається», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що платіжні мережі Visa та Mastercard «через безпідставне вторгнення Росії в Україну» оголосили про повну зупинку роботи в РФ та припинення усіх транзакцій за картками.

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