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Visa та Mastercard повністю виходять з РФ і зупиняють транзакції

Ольга Денисяка

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Платіжні мережі Visa та Mastercard повністю зупиняють роботу в Росії та найближчими днями припинять усі транзакції за картками. Про це заявив на сторінці у Facebook Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Visa stop в РФ, Mastercard на підході. З позитиву для росіян – черги в банкомати зникнуть, тому що картки не працюватимуть навіть всередині країни»,  – написав Дмитро Кулеба.

Як пише УП, Visa заявила, що рішення вже вступило в силу. Компанії знадобиться декілька днів, аби припинити всі транзакції. Після завершення всі транзакції, ініційовані з картками Visa, випущеними в Росії, більше не працюватимуть за межами країни, а будь-які картки Visa, випущені банками за межами РФ, більше не працюватимуть на території Російської Федерації.

«Ми змушені діяти після безпідставного вторгнення Росії в Україну та неприйнятних подій, свідками яких ми стали. Нам шкода, який вплив це рішення матиме на наших колег, клієнтів, партнерів, та власників карток, які ми обслуговуємо в Росії. Та ця війна та загроза миру вимагають, аби ми діяли відповідно до наших цінностей», –  заявив голова та головний виконавчий директор Visa Inc Ел Келлі.

У Mastercard також заявили, що картки, випущені російськими банками, більше не підтримуватимуться мережею Mastercardю. Будь-які картки, випущені за межами країни, не працюватимуть у російських продавців чи у банкоматах.

Нагадаємо, напередодні Mastercard та Visa заблокували доступ до платіжної системи кільком російським фінансовим установам, що потрапили під санкції.

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