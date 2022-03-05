На Луганщині передній край всіяний трупами окупантів та спаленою технікою, – ООС

На Луганщині вздовж всієї лінії бойового зіткнення російські окупанти, під прикриттям танків, розпочали атаки піхоти. Українські захисники дають відсіч на знищують живу силу й техніку противника. Про це йдеться в штабі ООС у Facebook.

«Не зважаючи на значні втрати ворог сотнями кидає в бій прихильників «русского миру». Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників», – повідомляють в ООС.

Зазначається, що 5 березня до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставили понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.

Всі вони переважно у важкому стані: чисельні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу.

«Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства. Таке реальне обличчя «русского миру» – горе, страх та смерть, що несуть з собою «освободители» з росії», – йдеться в повідомленні.

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