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Окупанти обстрілюють «швидкі» і не дають доставити ліки, – Ляшко

Ольга Денисяка

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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомляє, що окупанти не пропускають через блокпости ліки, життєво необхідні для пацієнтів на тимчасово захоплених територіях України. Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, передає УНІАН.

«Найбільш критичною є доставка препаратів до території, де російська федерація, окупанти, не дозволяють нам проїхати через їхні блокпости. Оскільки вони обстрілюють наші швидкі, обстрілюють наші машини, які транспортують ліки. Ми потребуємо гуманітарного коридору для того, аби доставити інсулін, аби доставити гіпотензивні засоби, препарати для діалізу – це те, без чого люди не можуть прожитии», – сказав він.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що наразі всі лікарні, до яких є доступ, забезпечені ліками, а з виробниками та дистриб’юторами ліків вдалося домовитися про стримування цін на медикаменти. Водночас уже тисяча медиків із-за кордону виявили бажання приїхати в Україну, аби надавати допомогу військовим та мирному населенню.

«Водночас жодні сигнали, які ми посилаємо медикам, які перебувають на території російської федерації, не доходять і не знаходять підтримки. Вони закрились у своїй оболонці і взагалі не реагують на це. Я вже неодноразово звертався до асоціації професійних медиків, щоб вони підтримали і виконали ту клятву Гіппократа, вийшли і засудили злочини, які відбуваються на території України. Я звертався до міністра охорони здоров’я рф про те, що не можна не реагувати, не можна не дозволяти сьогодні Україні відкривати гуманітарні коридори і довозити життєво важливі ліки для хворих на онкологію, з діабетом, хворим, що потребують діалізу», – зазначив Ляшко.

Як повідомляв Львівський портал, 26 лютого у Херсонській обалсті російські загарбники обстріляли карету «швидкої», яка везла поранених українських захисників. Загинули водій і наш воїн.

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