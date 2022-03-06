Над Харковом сили ППО збили ворожий штурмовик

Вранці 6 березня українська ППО знищила черговий бойовий літак військово-повітряних сил Російської Федерації. Про це на своєму Telegram-каналі розповів очільник Харківщини Олег Синєгубов.

Сили протиповітряної оборони Харкова збили ворожий штурмовик Су-25. Пілоту літака вдалося катапультуватися, але підрозділи Збройних сил спільно із силами тероборони, Національної гвардії та Служби безпеки ведуть активні пошуки повітряного злочинця.

Як зазначив голова Харківської ОДА, збройні сили Росії спрямовують на Харків значну частину власного повітряного флоту. Над містом Харків майже постійно одночасно перебувають 5-7 штурмовиків та винищувачів противника, які періодично здійснюють бомбардування кварталів міста з мирними жителями.

Але наші сили ППО Харкова потужно вступають у бій, навіть якщо сили противника переважають. Наші українські військові ніколи не відступлять від захисту харків’ян», – повідомив Олег Синєгубов.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 березня російська армія втратила понад 11 тисяч військових, майже тисячу ББМ, 285 танків та 44 літаки.

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