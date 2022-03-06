Які потреби у гуманітарних штабах Львівщини: актуальний перелік

Продукти, медичні засоби, спальні мішки, військове спорядження – це те, чого найбільше зараз потребують гуманітарні штаби Львівської області. Надалі ці речі передадуть воїнам, переселенцям та людям, які перебувають у зоні бойових дій. Про це розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує пресслужба ЛОДА.

Гуманітарні штаби на Львівщині продовжують свою роботу. Відтак постійно виникають критично важливі потреби. Наразі в гуманітарних штабах Львівщини для передачі воїнам бракує:

жарознижувальні препарати;

знеболюючі препарати сильної дії;

джгути;

турнікети;

каремати;

спальні мішки;

каски;

бронежилети;

берци;

термобілизна;

продовольчі товари;

дитяче харчування

Ці речі передають у військові частини та заклади, які приймають переселенців.

Водночас у гуманітарних штабах наразі не треба наразі жіночого одягу, його люди нанесли аж забагато.

«Дякую усім, хто працює у наших гуманітарних штабах не покладаючи рук: усім, хто привозить допомогу, сортує, роздає, скеровує в інші регіони, де її чекають наші воїни та мирні жителі, які перебувають у зоні бойових дій. З вашою допомогою ми уже передали майже 400 тонн гуманітарного вантажу у різні регіони України. Продовжуємо працювати на всіх фронтах!», – зазначив Максим Козицький.

Раніше повідомлялося, що на склад Львівської обласної військової адміністрації, який розташований на нижньому Шуварі, потрібні продукти для українських військових і тимчасово переселених осіб. Потребують круп, борошна, макаронів, цукру, олії, рибних консерв, тушонок, м’яса та риби.

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