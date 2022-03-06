Які потреби у гуманітарних штабах Львівщини: актуальний перелік

Продукти, медичні засоби, спальні мішки, військове спорядження – це те, чого найбільше зараз потребують гуманітарні штаби Львівської області. Надалі ці речі передадуть воїнам, переселенцям та людям, які перебувають у зоні бойових дій. Про це розповів начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує пресслужба ЛОДА.
Гуманітарні штаби на Львівщині продовжують свою роботу. Відтак постійно виникають критично важливі потреби. Наразі в гуманітарних штабах Львівщини для передачі воїнам бракує:
- жарознижувальні препарати;
- знеболюючі препарати сильної дії;
- джгути;
- турнікети;
- каремати;
- спальні мішки;
- каски;
- бронежилети;
- берци;
- термобілизна;
- продовольчі товари;
- дитяче харчування
Ці речі передають у військові частини та заклади, які приймають переселенців.
Водночас у гуманітарних штабах наразі не треба наразі жіночого одягу, його люди нанесли аж забагато.
«Дякую усім, хто працює у наших гуманітарних штабах не покладаючи рук: усім, хто привозить допомогу, сортує, роздає, скеровує в інші регіони, де її чекають наші воїни та мирні жителі, які перебувають у зоні бойових дій. З вашою допомогою ми уже передали майже 400 тонн гуманітарного вантажу у різні регіони України. Продовжуємо працювати на всіх фронтах!», – зазначив Максим Козицький.
Раніше повідомлялося, що на склад Львівської обласної військової адміністрації, який розташований на нижньому Шуварі, потрібні продукти для українських військових і тимчасово переселених осіб. Потребують круп, борошна, макаронів, цукру, олії, рибних консерв, тушонок, м’яса та риби.
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Оксана Попович