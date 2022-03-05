Стоп російським фейкам: офіційні джерела перевірки інформації

Росія продовжує активно поширювати фейки, аби дезінформувати українців, посіяти паніку та зневіру. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Щодня в інформаційному просторі з’являються чергові фейки про те, що нібито:
- керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію
- населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як «визволителів»
- розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами «військового часу»
- інші нісенітниці
«Правда лише одна: ворог несе втрати і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня й продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел», – наголошують у Генштабі ЗСУ.
Всю важливу інформацію оперативно публікують на сторінках державної влади та силових структур тут:
- Офіс Президента України
Фейсбук: https://www.facebook.com/president.gov.ua
Телеграм: https://t.me/OP_UA
- Верховна Рада України
Фейсбук: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Телеграм: https://t.me/verkhovnaradaukrainy
- Кабінет Міністрів України
Фейсбук: https://www.facebook.com/KabminUA
Твіттер: https://twitter.com/Kabmin_UA
- Служба безпеки України
Фейсбук: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine
Телеграм: https://t.me/SBUkr
- Міністерство оборони України
Фейсбук: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
Твіттер: https://twitter.com/defenceu
- Генеральний штаб Збройних сил України
Фейсбук: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
Твіттер: https://mobile.twitter.com/GeneralStaffUA
- Міністерство внутрішніх справ України
Фейсбук: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua
Телеграм: https://t.me/mvs_ukraine
- Державна прикордонна служба України
Фейсбук: https://www.facebook.com/DPSUkraine
Твіттер: https://twitter.com/DPSU_ua
Офіційні сторінки влади на Львівщині:
- Офіційна сторінка Львівської міської ради у Facebook – https://www.facebook.com/lviv.adm
- Офіційні новини Львівської міської ради – https://city-adm.lviv.ua/news
- Telegram-канал Львів.Оперативно – https://t.me/lvivVScoronavirus
- Telegram-канал міського голови – https://t.me/andriysadovyi
- Facebook-сторінка міського голови – https://www.facebook.com/andriy.sadovyi
- Facebook-сторінка голови ЛОДА (начальника Львівської обласної військової адміністрації) – https://www.facebook.com/maks.kozytskyy
- Telegram-канал голови ЛОДА (начальника Львівської обласної військової адміністрації) – https://t.me/kozytskyy_maksym_official
- Сайт ЛОДА – https://loda.gov.ua/
- Facebook-сторінка ЛОДА – https://www.facebook.com/LvivskaODA
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Наталя Дуляба