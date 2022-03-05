Стоп російським фейкам: офіційні джерела перевірки інформації

Росія продовжує активно поширювати фейки, аби дезінформувати українців, посіяти паніку та зневіру. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Щодня в інформаційному просторі з’являються чергові фейки про те, що нібито:

керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію

населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як «визволителів»

розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами «військового часу»

інші нісенітниці

«Правда лише одна: ворог несе втрати і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня й продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел», – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Всю важливу інформацію оперативно публікують на сторінках державної влади та силових структур тут:

Офіс Президента України

Фейсбук: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Телеграм: https://t.me/OP_UA

Верховна Рада України

Фейсбук: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Телеграм: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

Кабінет Міністрів України

Фейсбук: https://www.facebook.com/KabminUA

Твіттер: https://twitter.com/Kabmin_UA

Служба безпеки України

Фейсбук: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Телеграм: https://t.me/SBUkr

Міністерство оборони України

Фейсбук: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Твіттер: https://twitter.com/defenceu

Генеральний штаб Збройних сил України

Фейсбук: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Твіттер: https://mobile.twitter.com/GeneralStaffUA

Міністерство внутрішніх справ України

Фейсбук: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Телеграм: https://t.me/mvs_ukraine

Державна прикордонна служба України

Фейсбук: https://www.facebook.com/DPSUkraine

Твіттер: https://twitter.com/DPSU_ua

Офіційні сторінки влади на Львівщині:

Офіційна сторінка Львівської міської ради у Facebook – https://www.facebook.com/lviv.adm Офіційні новини Львівської міської ради – https://city-adm.lviv.ua/news Telegram-канал Львів.Оперативно – https://t.me/lvivVScoronavirus Telegram-канал міського голови – https://t.me/andriysadovyi Facebook-сторінка міського голови – https://www.facebook.com/andriy.sadovyi Facebook-сторінка голови ЛОДА (начальника Львівської обласної військової адміністрації) – https://www.facebook.com/maks.kozytskyy Telegram-канал голови ЛОДА (начальника Львівської обласної військової адміністрації) – https://t.me/kozytskyy_maksym_official Сайт ЛОДА – https://loda.gov.ua/ Facebook-сторінка ЛОДА – https://www.facebook.com/LvivskaODA

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