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Стоп російським фейкам: офіційні джерела перевірки інформації

Наталя Дуляба

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Росія продовжує активно поширювати фейки, аби дезінформувати українців, посіяти паніку та зневіру. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Щодня в інформаційному просторі з’являються чергові фейки про те, що нібито:

  • керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію
  • населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як «визволителів»
  • розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами «військового часу»
  • інші нісенітниці

«Правда лише одна: ворог несе втрати і намагається посіяти серед нас паніку! Ми спростовуємо ці та інші фейки щодня й продовжимо це робити. Але прохання й до користувачів соцмереж: перед репостом і поширенням будь-якої інформації перевірте, будь ласка, чи була вона оприлюднена на одному з офіційних джерел», – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Всю важливу інформацію оперативно публікують на сторінках державної влади та силових структур тут:

  • Офіс Президента України

Фейсбук: https://www.facebook.com/president.gov.ua

Телеграм: https://t.me/OP_UA

  • Верховна Рада України

Фейсбук: https://www.facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Телеграм: https://t.me/verkhovnaradaukrainy

  • Кабінет Міністрів України

Фейсбук: https://www.facebook.com/KabminUA

Твіттер: https://twitter.com/Kabmin_UA

  • Служба безпеки України

Фейсбук: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine

Телеграм: https://t.me/SBUkr

  • Міністерство оборони України

Фейсбук: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Твіттер: https://twitter.com/defenceu

  • Генеральний штаб Збройних сил України

Фейсбук: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Твіттер: https://mobile.twitter.com/GeneralStaffUA

  • Міністерство внутрішніх справ України

Фейсбук: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Телеграм: https://t.me/mvs_ukraine

  • Державна прикордонна служба України

Фейсбук: https://www.facebook.com/DPSUkraine

Твіттер: https://twitter.com/DPSU_ua

Офіційні сторінки влади на Львівщині:

  1. Офіційна сторінка Львівської міської ради у Facebook – https://www.facebook.com/lviv.adm
  2. Офіційні новини Львівської міської ради – https://city-adm.lviv.ua/news
  3. Telegram-канал Львів.Оперативно – https://t.me/lvivVScoronavirus
  4. Telegram-канал міського голови – https://t.me/andriysadovyi
  5. Facebook-сторінка міського голови – https://www.facebook.com/andriy.sadovyi
  6. Facebook-сторінка голови ЛОДА (начальника Львівської обласної військової адміністрації) – https://www.facebook.com/maks.kozytskyy
  7. Telegram-канал голови ЛОДА (начальника Львівської обласної військової адміністрації) – https://t.me/kozytskyy_maksym_official
  8. Сайт ЛОДА – https://loda.gov.ua/
  9. Facebook-сторінка ЛОДА – https://www.facebook.com/LvivskaODA

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