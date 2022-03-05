Що робити ФОПам під час воєнного стану

Як під час війни подавати звітність, сплата ЄСВ, платити податки, нарахування і сплати ПДФО, єдиний податок, ПДВ фізичним особам-підприємцям. Про це Львівському порталу детальніше розповіли у Західній консалтинговій групі.

Державна реєстрація підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) на час призову не припиняється (ч. 3 ст. 39 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»).

У разі не провадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам – підприємцям не здійснюється (ч. 3 ст. 39 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»).

На час призову ФОП-а звільнено від сплати ЄСВ за себе:

п. 9-2. Прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон про ЄСВ).

Під час особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», платники єдиного внеску призвані на військову

службу під час мобілізації передбаченими штатами воєнного часу, на

весь строк їх військової служби звільняються від виконання своїх обов’язків, визначених пунктом 2 статті 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якщо вони не є роботодавцями.

Підставою для такого звільнення є заява ФОП та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Документи подаються до податкового органу ФОП протягом 10 днів після його демобілізації.

Якщо демобілізований ФОП перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, документи подаються протягом 10 днів після закінчення його лікування (реабілітації).

Якщо платник єдиного внеску має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, його зобов’язання, визначені підпунктами 1 (крім сплати єдиного внеску), 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 частини другої статті б цього Закону про ЄСВ, здійснює така уповноважена особа.

Єдиний внесок, що був нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується до бюджету демобілізованим ФОП протягом 180 календарних днів з першого дня його демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій.

При цьому демобілізований ФОП у зазначеній вище заяві зазначає дані про нарахований єдиний внесок на суму таких виплат уповноваженою особою протягом строку військової служби ФОП.

Звітність про нарахований єдиний внесок протягом строку військової служби ФОП уповноваженою особою на суми виплат найманим працівникам та іншим особам подається демобілізованим ФОП у порядку та строки, встановлені Законом про ЄСВ, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених Законом про ЄСВ.

Під час особливого періоду мобілізації для платників єдиного внеску (ФОП), призваних на військову службу, на весь строк їхньої військової служби зупиняється застосування норм статті 25 цього Закону (тобто заходи впливу та стягнення).

Підстава для такого зупинення – копія військового квитка або копія документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов, який подається до податкових органів державним органом протягом десяти днів після мобілізації.

На час призову ФОП-а звільнено від нарахування і сплати ПДФО та ЄП, а також від подання звітності, незалежно від того, чи мають найманих працівників.

п.25. підп 10 розд. ХХ Податкового кодексу України (далі – ПКУ):

Самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності

з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Кодексу, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV цього Кодексу.

Підставою для такого звільнення – заява самозайнятої особи та копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов під час мобілізації, на особливий період.

Документи подаються до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації самозайнятої після демобілізації особи протягом 10 днів.

Якщо демобілізована самозайнята особа перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, заява і копія військового квитка або копія іншого документа, виданого відповідним державним органом, подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації).

Якщо самозайнята особа, призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, має найманих працівників і на строк своєї військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, уповноважує іншу особу на виплату найманим працівникам заробітної плати та/або інших доходів, то обов’язок з нарахування та утримання ПДФО з таких виплат на строк військової служби самозайнятої особи несе ця уповноважена особа.

ПДФО, що був нарахований та утриманий уповноваженою особою з таких виплат фізичним особам, сплачується до бюджету демобілізованою самозайнятою особою протягом 180 календарних днів з першого дня її демобілізації без нарахування штрафних і фінансових санкцій.

При цьому демобілізована самозайнята особа у вищезазначеній заяві зазначає дані про суми нарахованого та утриманого уповноваженою особою податку з найманих працівників протягом строку військової служби самозайнятої особи.

Податкова звітність про суми податку, нарахованого та утриманого протягом строку військової служби самозайнятої особи уповноваженою особою з найманих працівників та інших фізичних осіб, подається демобілізованою самозайнятою особою у порядку та строки, встановлені ПКУ, без нарахування штрафних і фінансових санкцій, передбачених цим Кодексом.

Законом № 1275 ФОП – платника ПДВ не звільнено від обов’язку нарахування, сплати ПДВ та подання звітності з ПДВ.

ФОП – платник ПДВ, мобілізований до Збройних сил України, за звітні періоди, в яких відсутні операції з постачання або придбання товарів/ послуг та відсутні інші показники, які підлягають декларуванню, не зобов’язаний подавати податкову звітність з ПДВ.

Щодо визначення особливого періоду:

Відповідно до ст.1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» особливий період – період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій

ФОП призначає уповноважену особу на підставі нотаріальної довіреності

Роз’яснення ДПС:

Фізична особа, яка має нотаріально посвідчене доручення щодо представлення інтересів платника податків в контролюючих органах та здійснення відповідних правочинів, є уповноваженою особою ФОП, яка має право підписувати податкову звітність.

Платники податків можуть визначити уповноваженою особою аудиторську фірму або іншого СГ: згідно договору для подання звітності та представництва його інтересів в контролюючих органах.

Чи має право аудиторська фірма (представник) на підставі договору аутсорсингу бухгалтерських послуг з суб’єктом господарювання ставити свій підпис в поле «керівник» або «головний бухгалтер» за такого платника на податковій звітності в паперовому вигляді?

Якщо документ податкової звітності подається у паперовій формі та підписується уповноваженою особою платника податків, яка не є посадовою особою платника, або особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, використовується інформація з долученого до документа податкової звітності оригіналу або належним чином оформленої копії документа, який засвідчує повноваження такої уповноваженої особи.

Щодо надання права підпису іншим особам:

Наказ від 06.06.2017 р. № 557 Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами

Розділ З

Для надання права підпису електронних документів іншим особам, яким делеговано право підпису, автор повідомляє про таких осіб контролюючий орган, на обліку в якому перебуває автор, шляхом направлення повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого електронного підпису (далі – Повідомлення) в електронному вигляді за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку. До Повідомлення вноситься інформація про підписувана (підписувачів), якому (яким) надається право підпису електронних документів. На сформоване Повідомлення першими накладаються кваліфіковані електронні підписи усіх осіб, включених до Повідомлення, у порядку черговості їх внесення до Повідомлення, після них – кваліфікований електронний підпис керівника і останньою – печатка (за наявності).

Код такого повідомлення в Електронному кабінеті – Л 391103 (для юридичних осіб) або Р1391103 (для фізичних осіб).

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