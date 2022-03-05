Російського льотчика, що бомбив мирних жителів Чернігова, взяли у полон

Українські військові взяли в полон одного з двох льотчиків з РФ, які біля Чернігова скидали бомби на мирне населення. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Північ» у Facebook.

Ще один російський винищувач Су-34 біля Чернігова збила українська протиповітряна оборона у суботу, 5 березня. Одного з льотчиків взяли у полон, інший, майор Криволапов, загинув. З’ясувалось, що окупанти бомбили мирних мешканців авіабомбами ФА-500.

«Ці двоє більше не скинуть жодної бомби зі штурмовика на мирних людей. Для розуміння: вони бомбили Чернігів авіабомбами ФА-500, 500 – це вага бомби у кілограмах! Пів тонни тротилу на мирне місто!», – йдеться у повідомленні.

Льотчик, що вижив після збиття винищувача, катапультувався, але українські військові його спіймали. Ним виявився майор Красноярцев. На відео, де його допитують, запевняє, що Чернігів був його першим вильотом.

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