Під Черніговом збили ворожий винищувач

Поблизу Чернігова українські військові збили ворожий винищувач, повідомили учасники тероборони.

На відео видно, що підбито винищувач з якого катапультувалися пілоти.

Інформацію про збиття штурмовика Українській правді підтвердили в оперативному командуванні «Північ».

Під Черніговом збили черговий російський штурмовик pic.twitter.com/VXUH0Vi7gf — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 5, 2022

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