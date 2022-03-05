Помічника нардепа зловили на шпигунстві для РФ

Помічника народного депутата України підозрють у передачі ФСБ РФ за гроші інформації щодо обороноздатності держави. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокуратура не вказує імені депутата, чиїм помічником був затриманий, але за інформацією Української правди йдеться про представника Слуги народу в парламенті.

Помічник-консультант народного депутата України від фракції Слуга народу отримав підозру у державній зраді, тобто в умисному наданні представнику іноземної держави допомоги у проведенні підривної діяльності проти обороноздатності, державної та економічної безпеки України.

За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014 року по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Він особисто складав за встановленим куратором спецслужб зразком аналітичні звіти щодо економічного, державного та суспільного стану в Україні, взаємовідносин між політичними силами, представленими у Верховній Раді України.

Окрім того, складені ним матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням аналітичних звітів Міністерства оборони України, які надавалися на запити народних депутатів України.

В Офісі генпрокурора зазначають, що за весь період своєї злочинної діяльності підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько 80 тис. доларів США. Його затримано та взято під варту відповідно до положень ст. 615 КПК України терміном на 30 діб.

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