На Чернігівщині українські військові розбили окупантів, які рухались до Києва

У Чернігівській області українські військовослужбовці розбили сили окупантів, чим вкотре запобігли їх просування у сторону столиці України. Про це повідомили в командувачі «Північ».

«Російська техніка спалена та виведена з ладу, окупанти втекли. Утім їх це не врятує: російські ворожі солдати не мають харчів, палива, вони деморалізовані та готові здаватися в полон», – йдеться в повідомленні.

Натомість українські захисники впевнено тримають лінію оборони, готові до останнього стояти на захисті регіону, держави та її народу.

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