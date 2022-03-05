Як отримати пенсію та грошові виплати під час воєнного стану

Якщо ви отримували пенсії та субсидії через «Укрпошту», та не виїжджали і знаходитесь на своєму постійному місці проживання – будь ласка, очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат від «Укрпошти». Про це Львівському порталу повідомили у пенсійному фонді Львівщини.
Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть. Перевірити роботу відділень Укрпошти у вашому регіоні можна за посиланням offices.ukrposhta.ua
Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, ви можете отримати свої
виплати наступним чином:
- Зателефонуйте:
або до Контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні);
або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням
або передайте інформацію через електронний кабінет.
- Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:
- прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;
- адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;
- паспортні дані (серія та номер паспорту);
- номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;
- спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);
- нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.
Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні.
Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.
Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.
Якщо ви отримували пенсії та субсидії через банківські установи, та не маєте зараз можливості зняти з картки готівку, ви можете скористатися наступними сервісами Укрпошти:
- перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому»:
- зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Детальніше про послугу.
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Андрій Котенський