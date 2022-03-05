Як отримати пенсію та грошові виплати під час воєнного стану

Якщо ви отримували пенсії та субсидії через «Укрпошту», та не виїжджали і знаходитесь на своєму постійному місці проживання – будь ласка, очікуйте свою пенсію, соціальну виплату або субсидію вдома, або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком виплат від «Укрпошти». Про це Львівському порталу повідомили у пенсійному фонді Львівщини.

Залежно від стану бойових дій можуть бути перенесені дати виплат, про що ми будемо тримати вас в курсі, але виплати обов’язково будуть. Перевірити роботу відділень Укрпошти у вашому регіоні можна за посиланням offices.ukrposhta.ua

Якщо ви виїхали з місця фактичного проживання, ви можете отримати свої

виплати наступним чином:

Зателефонуйте:

або до Контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні);

або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням

або передайте інформацію через електронний кабінет.

Повідомте про необхідність отримання пенсії, грошової допомоги за іншою адресою та передайте наступну інформацію:

прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії та/або грошової допомоги;

адресу отримання пенсії/грошової допомоги до березня 2022 року;

паспортні дані (серія та номер паспорту);

номер телефону одержувача пенсії/грошової допомоги;

спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою);

нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви отримуєте пенсію або грошову допомогу поштовим переказом, повідомте оператору додатково код переказу, який отримали в смс-повідомленні.

Ваші кошти будуть виплачені за заявленою адресою проживання протягом декількох днів.

Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.

Якщо ви отримували пенсії та субсидії через банківські установи, та не маєте зараз можливості зняти з картки готівку, ви можете скористатися наступними сервісами Укрпошти:

перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому»:

зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Детальніше про послугу.

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