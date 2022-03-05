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Частина ЦНАПів Львівської громади призупинила роботу

Наталя Дуляба

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Із 5 березня вісім ЦНАПів, розташованих на території Львівської громади, тимчасово не працюють. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії Львова.

Так, тимчасово призупинили роботу підрозділи ЦНАП за такими адресами у Львові: вул. Шевченка, 374, смт. Брюховичі (вул. В. Івасюка, 2-А), м. Дубляни (вул. Т. Шевченка, 4), смт. Рудне (вул. М. Грушевського, 55), м. Винники (вул. Галицька, 12).

Також не працюють й офіси Львівської громади: с. Лисиничі (вул. Т. Шевченка, 48), с. Зашків (вул. Є, Коновальця, 110-А), с. Рясне-Руське (пл. Незалежності, 1).

Номер служби підтримки ЦНАПів: (032) 297-57-95.

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