ЗСУ «приземлили» російський вертоліт, який прилетів за пілотом збитого штурмовика

Українські військові збили вертоліт Мі-8, який прилетів для евакуації пілота штурмовика окупантів, нещодавно збитого над Волновахою. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Вранці над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили ворожий винищувач Су-25, який бомбардував помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру.

Проте пілотові російського літака вдалося катапультуватися. Українські військові вирушили на пошуки окупанта. Відтак збили ще й російський вертоліт, який прилетів за пілотом підпитого раніше літака.

«За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили», – зазначив Геращенко.

Радник міністра додав, що українські військові «чекають ще».

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Фото: Telegram Антон Геращенко