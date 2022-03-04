ОСТАННІ НОВИНИ

ЗСУ «приземлили» російський вертоліт, який прилетів за пілотом збитого штурмовика

|

Українські військові збили вертоліт Мі-8, який прилетів для евакуації пілота штурмовика окупантів, нещодавно збитого над Волновахою. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Вранці над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили ворожий винищувач Су-25, який бомбардував помешкання мирних громадян та цивільну інфраструктуру.

Проте пілотові російського літака вдалося катапультуватися. Українські військові вирушили на пошуки окупанта. Відтак збили ще й російський вертоліт, який прилетів за пілотом підпитого раніше літака.

«За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили», – зазначив Геращенко.

Радник міністра додав, що українські військові «чекають ще».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Telegram Антон Геращенко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів