Над Волновахою українська ППО збила російський винищувач

На Донеччині ворожий винищувач Су-34 обстрілював житлові квартали та цивільну інфраструктуру, за що і поплатився. Про це йдеться на сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

Українські сили протиповітряної оборони збили в небі над Волновахою Донецької області винищувач Су-34 Військово-космічних сил РФ, що обстрілював житлові квартали та цивільну інфраструктуру.

«Сьогодні в небі над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34. Цей літак бомбив житло мирних громадян і цивільну інфраструктуру», – йдеться у повідомленні.

Пілотові ворожого літака вдалося катапультуватися, наразі його активно шукають.

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Фото: ООС