Цілодобова лінія психологічної підтримки

Львівський міський центр соціальних служб запустив цілодобову лінію психологічної підтримки за номером 0800307305. Дзвінки – безкоштовні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.
«У цей нелегкий час — ми на відстані одного дзвінка.
Львівський міський центр соціальних служб запустив цілодобову лінію психологічної підтримки для всіх, хто її потребує. Телефон: 0800307305.
Дзвінки з номерів будь-яких операторів — безкоштовні.
Бережімо себе і віримо у наші Збройні сили! Разом — переможемо», — повідомили у Львівському міському центрі соціальних служб.
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Андрій Котенський