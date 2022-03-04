ОСТАННІ НОВИНИ

Цілодобова лінія психологічної підтримки

Андрій Котенський

|

Львівський міський центр соціальних служб запустив цілодобову лінію психологічної підтримки за номером 0800307305. Дзвінки – безкоштовні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

«У цей нелегкий час — ми на відстані одного дзвінка.

Львівський міський центр соціальних служб запустив цілодобову лінію психологічної підтримки для всіх, хто її потребує. Телефон: 0800307305.

Дзвінки з номерів будь-яких операторів — безкоштовні.

Бережімо себе і віримо у наші Збройні сили! Разом — переможемо», — повідомили у Львівському міському центрі соціальних служб.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів