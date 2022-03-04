Трибунал в Гаазі збирає докази воєнних злочинів Росії в Україні. Як допомогти

Прокуратура Гааги розпочала збір свідоцтв про діяння Росії в Україні. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України у Twitter.

Зазначається, що прокуратурі Гааги потрібна допомога українців – громадян просять долучитися до збору фактів, які доводять воєнні злочини РФ.

«Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати матеріали на електронну пошту», – повідомляє ВРУ.

Куди надсилати: [email protected]

Нагадаємо: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) у Гаазі Карім Хан заявив, що стартувало розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Прокурор уточнив, що вже бачить ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

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