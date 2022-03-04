ОСТАННІ НОВИНИ

Трибунал в Гаазі збирає докази воєнних злочинів Росії в Україні. Як допомогти

Андрій Котенський

|

Прокуратура Гааги розпочала збір свідоцтв про діяння Росії в Україні. Про це йдеться у повідомленні Верховної Ради України у Twitter.

Зазначається, що прокуратурі Гааги потрібна допомога українців – громадян просять долучитися до збору фактів, які доводять воєнні злочини РФ.

«Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати матеріали на електронну пошту», – повідомляє ВРУ.

Куди надсилати: [email protected]

Нагадаємо: Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) у Гаазі Карім Хан заявив, що стартувало розслідування щодо воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Прокурор уточнив, що вже бачить ознаки воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів