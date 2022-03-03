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Війна РФ проти України: трибунал у Гаазі розпочав розслідування

Андрій Котенський

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Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (ICC) у Гаазі Карім Хан заявив, що стартувало розслідування щодо військових злочинів, скоєних Росією в Україні. Прокурор уточнив, що вже бачить ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності, повідомляє Українська правда із посиланням на BBC.

«Після первинного аналізу ситуації в Україні мій офіс побачив достатньо підстав вважати, що могли бути скоєні злочини, що підпадають під юрисдикцію нашого суду. Конкретні випадки, які потенційно можуть вважатися такими, вже виявлено та вони стануть основою розслідування», – заявив Карім Хан.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Гаага планує вивчити воєнні злочини РФ під час вторгнення до України.

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